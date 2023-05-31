Песков заявил, что Россия поддерживает сербов в ситуации с Косовом

Фото: ТАСС/министерство обороны РФ

Российская сторона поддерживает сербов в ситуации с Косовом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, РФ внимательно следит за происходящим и считает, что интересы косовских сербов должны быть соблюдены.

"Мы считаем, что все законные права и интересы косовских сербов должны соблюдаться, должны обеспечиваться, не должно быть места каким-то провокационным действиям, которые ущемляют права сербов, и, конечно, мы очень внимательно наблюдаем за тем, как развивается ситуация", – подчеркнул он.

Беспорядки на севере Косова начались 29 мая в связи с требованием сербских протестующих отозвать косовоалбанского мэра, а также отвести косовскую полицию. Впоследствии прибывшие на место представители международных сил безопасности НАТО (КФОР) атаковали митингующих.

Сербский лидер Александр Вучич сообщил, что один из сотрудников спецназа Косова открыл по протестующим сербам огонь из автомата Калашникова и ранил одного человека. Медицинская помощь понадобилась 52 сербам и 41 бойцу КФОР.

В свою очередь, посол Российской Федерации в Сербии Александр Боцан-Харченко отметил, что конфликт является частью гибридной войны. По его словам, обострение в Косове и Метохии в настоящее время приблизилось к критической отметке.

