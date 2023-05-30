Конфликт на севере Косова является частью гибридной войны – посол РФ в Сербии

Фото: телеграм-канал "Сербия – LIVE 🇷🇸 | IT, новости и жизнь | КОСОВО"

Конфликт на севере Косова является частью гибридной войны, заявил посол Российской Федерации в Сербии Александр Боцан-Харченко.

"Это часть гибридной войны. Хочу подчеркнуть, что практически синхронно действовали антибелградские силы, (они. – Прим. ред.) действуют на два фронта – это ситуация в Косове и попытки "майданного" переворота здесь, в Белграде", – передает ТАСС слова диппреставителя.

Боцан-Харченко заявил, что обострение в Косове и Метохии в настоящее время приблизилось к критической отметке. В свою очередь, глава сербского государства Александр Вучич выразил обеспокоенность ситуацией и подчеркнул, что видит решение проблемы в диалоге.

"Речь идет об эскалации напряженности, в данном случае о накале, и деградации ситуации на севере Косова вплоть до критической черты. Это действительно так. Он (Вучич. – Прим. ред.) более чем обеспокоен, очень обеспокоен, проинформировал о его контактах с Квинтой (США, Великобритания, ФРГ, Франция, Италия. – Прим. ред.) на этот счет", – цитирует РИА Новости посла.

Он подчеркнул, что к Соединенным Штатам, Британии, Германии, Франции и Италии присоединился глава делегации Евросоюза. Именно так проходят встречи, отметил посол. Он добавил, что президент Сербии также поддерживает контакт по ситуации в Косове и Метохии с диппредставителем КНР.

Диппредствитель заявил, что контингент НАТО в Косово и Метохии КФОР открыто перешел на сторону Приштины. По его словам, КФОР открыто помогает косовоалбанской полиции противостоять сербам. По его словам, каждый раз интенсивность противостояния становится все выше и ведет к эскалации.

В соответствии с мандатом ООН КФОР должен обеспечить безопасность сербов, однако этого не происходит. Действия осуществляются по указаниям Североатлантического альянса и Запада.

"Сейчас эта задача полностью игнорируется, и это специфика данного обострения: они откровенно встали на сторону косовской полиции или косовского спецназа, выступали вместе и стали, о чем сказано и в заявлении МИД РФ, фактором эскалации", – заявил посол РФ в Сербии.

Также Боцан-Харченко назвал выборы в Косове "издевательством над здравым смыслом и провокацией". Он заметил, что Запад поощрял эти выборы.

В понедельник, 29 мая, на севере Косова начались беспорядки в связи с требованием сербских протестующих отозвать косовоалбанского мэра, а также отвести косовскую полицию. Впоследствии прибывшие на место представители международных сил безопасности НАТО (КФОР) атаковали митингующих.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что один спецназовец Косова открыл по протестующим сербам огонь из автомата Калашникова и ранил одного человека. В итоге медпомощь понадобилась 52 сербам. К медикам также обратился 41 боец КФОР.

Вучич призвал страны Запада повлиять на Приштину, чтобы отозвать косовоалбанского мэра. В свою очередь, правительство Косова отвергло требования Вучича.