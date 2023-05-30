МИД РФ призвал Запад прекратить возлагать ответственность за инциденты в Косове на сербов

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МИД РФ призывает Запад заглушить пропаганду и прекратить возлагать ответственность за инциденты в Косове на доведенных до отчаяния сербов. Они отстаивали свои права и свободы без оружия в руках. Об этом сообщается на сайте ведомства со ссылкой на комментарий официального представителя министерства Марии Захаровой.

"Кризисная ситуация в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич, которая вполне поддавалась спокойному компромиссному разрешению, оказалась не по зубам миротворцам натовских Сил для Косова (KFOR)", – отметила дипломат.

Она добавила, что СДК продемонстрировали насилие, факт эскалации и приняли сторону Приштины, присоединившись к ксенофобии.

Это привело к десяткам госпитализированных, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии, подчеркнула Захарова.

"Это тот самый случай, когда в поиске виновных посредникам из США и ЕС лучше набраться мужества и посмотреть в зеркало", – отметила представитель МИД.

Ранее миссия НАТО в Косове и Метохии сообщала об усилении своего присутствия в четырех муниципалитетах на севере Косова. Отмечается, что это делается для снижения риска эскалации. Косовская полиция в то же время заявляет, что ситуация шаткая, но мирная.

29 мая протестующие собрались перед зданиями органов местной власти и потребовали отведения косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Представители KFOR атаковали их, применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Позднее президент Сербии Александр Вучич заявил, что представители KFOR не защитили сербов. По словам Вучича, косовский сотрудник спецназа открыл огонь из автомата Калашникова по сербам.

