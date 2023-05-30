13:33Политика
МИД РФ призвал Запад прекратить возлагать ответственность за инциденты в Косове на сербов
Фото: 123RF/czdistagon
МИД РФ призывает Запад заглушить пропаганду и прекратить возлагать ответственность за инциденты в Косове на доведенных до отчаяния сербов. Они отстаивали свои права и свободы без оружия в руках. Об этом сообщается на сайте ведомства со ссылкой на комментарий официального представителя министерства Марии Захаровой.
"Кризисная ситуация в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич, которая вполне поддавалась спокойному компромиссному разрешению, оказалась не по зубам миротворцам натовских Сил для Косова (KFOR)", – отметила дипломат.
Она добавила, что СДК продемонстрировали насилие, факт эскалации и приняли сторону Приштины, присоединившись к ксенофобии.
Это привело к десяткам госпитализированных, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии, подчеркнула Захарова.
"Это тот самый случай, когда в поиске виновных посредникам из США и ЕС лучше набраться мужества и посмотреть в зеркало", – отметила представитель МИД.
Ранее миссия НАТО в Косове и Метохии сообщала об усилении своего присутствия в четырех муниципалитетах на севере Косова. Отмечается, что это делается для снижения риска эскалации. Косовская полиция в то же время заявляет, что ситуация шаткая, но мирная.
29 мая протестующие собрались перед зданиями органов местной власти и потребовали отведения косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Представители KFOR атаковали их, применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Позднее президент Сербии Александр Вучич заявил, что представители KFOR не защитили сербов. По словам Вучича, косовский сотрудник спецназа открыл огонь из автомата Калашникова по сербам.
Сербы стали собираться на севере Косова – СМИ
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