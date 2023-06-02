Новые выборы на севере Косова могут назначить через несколько месяцев

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Премьер самопровозглашенной Республики Косово Альбин Курти сообщил, что готов назначить через несколько месяцев выборы мэров городов, расположенных на севере края, а после – вывести полицию. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

Также он заявил, что готов продолжить пути взаимного признания в соответствии с договором, подписанным с президентом Сербии Александром Вучичем, чтобы снизить напряженность. Лидеры сербской общины в Косове отказались от диалога, отметил Курти, но он также признал, что новоизбранные мэры не получили поддержки населения.



Премьер добавил, что Косово не согласно с идеей работы администраций через Skype из-за угроз.

Беспорядки на севере Косова начались 29 мая в связи с требованием сербских протестующих отозвать косовоалбанского мэра, а также отвести косовскую полицию. Впоследствии прибывшие на место представители международных сил безопасности НАТО (КФОР) атаковали митингующих.

Сербский лидер Александр Вучич сообщил, что один из сотрудников спецназа Косова открыл по протестующим сербам огонь из автомата Калашникова и ранил одного человека. Медицинская помощь понадобилась 52 сербам и 41 бойцу КФОР.

31 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия поддерживает сербов в ситуации с Косовом. По словам представителя Кремля, РФ внимательно следит за происходящим и считает, что интересы косовских сербов должны быть соблюдены.

В свою очередь, посол Российской Федерации в Сербии Александр Боцан-Харченко сказал, что конфликт является частью гибридной войны. По его словам, обострение в Косове и Метохии в настоящее время приблизилось к критической отметке.

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