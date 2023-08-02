В Балтийском море начались учения "Океанский щит – 2023"

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Российские военные начали учения "Океанский щит – 2023", сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Они проходят в акватории Балтийского моря под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова.

В ходе учения планируется проверить готовность сил ВМФ к защите национальных интересов России в оперативно важном районе и слаженность работы штабов различного уровня по управлению войсками.

Также будут отработаны оборона морского побережья и защита морских коммуникаций, перевозки войск и воинских грузов. К учению привлекли более 30 боевых кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, 30 летательных аппаратов морской авиации и Воздушно-космических сил России, порядка 6 тысяч военнослужащих.

Ранее корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая начали совместное патрулирование в Тихом океане. После выхода кораблей РФ и КНР из Владивостока был сформирован совместный отряд кораблей. Россию в отряде представляют большие противолодочные корабли, корветы и средний морской танкер. От Китая участвуют эскадренные миноносцы, сторожевые корабли и корабль комплексного снабжения.

Задачами совместного патрулирования на флоте назвали укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, а также поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Россия и Китай провели военно-морские учения