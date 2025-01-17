Франция обвинила РФ в наведении радара ПВО на самолет-разведчик

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Франция считает агрессивным и неприемлемым наведение российских систем ПВО С-400 на французский самолет-разведчик, заявил министр вооруженных сил государства Себастьен Лекорню.

"В ночь со среды на четверг (с 15 по 16 января. – Прим. ред.) французский самолет морской разведки Atlantique 2 подвергся попытке устрашения со стороны России", – объяснил он на своей странице в соцсети X.

По словам Лекорню, самолет находился в международном воздушном пространстве и патрулировал Балтийское море в рамках операции НАТО.

В конце прошлого года рядом с Калининградской областью был замечен стратегический разведывательный беспилотник США, который пролетал над территорией Польши и Литвы. Польские СМИ передавали, что БПЛА вылетел с итальянской авиабазы, облетел так называемый Сувалкский коридор и вернулся обратно, проведя в воздухе около 17 часов.

