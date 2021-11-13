Врач назвал одно из самых опасных последствий коронавируса

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Одним из самых опасных последствий коронавируса являются тромбозы, рассказал сердечно-сосудистый хирург Николай Талов.

"Тромб в организме человека выполняет в первую очередь защитную роль. Своевременное свертывание крови позволяет останавливать кровотечение из ран. Для этого в крови есть сложные механизмы, в которых задействованы как клетки крови, так и белки", – приводит слова эксперта РИА Новости.

Специалист объяснил, в случае заболевания коронавирусом все механизмы патологически активируются и запускается процесс тромбообразования, что может привести к летальному исходу даже после острой фазы инфекции.

"Здесь виновны и воспалительные процессы, которые вызывают целый каскад неблагоприятных реакций, и обезвоживание пациента, и даже снижение обыкновенной активности", – продолжил врач.

Талов подчеркнул, что для венозного тромбоза характерен резкий отек конечности, распирающая боль и изменение цвета тела. В этом случае тромб может проникнуть в легкие. Это называется тромбоэмболией легочной артерии, уточнил специалист.

"Тромбы в артериях более характерны для пациентов, которые уже имели когда-то проблемы с организмом –атеросклероз, сахарный диабет и прочее. Обычно проявляется такой тромбоз резкой болью в конечности, онемением ее, похолоданием и нарушением движений", – сказал он.

По словам врача, тромбозы более характерны для тяжелых и среднетяжелых вариантов течения коронавируса, однако риск тромбообразования сохраняется на протяжении некоторого времени и после COVID-19.

Ранее главный врач городской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко рассказал о способе избежать тромбозов после коронавируса. По его словам, пациенты, которые перенесли заболевание, должны более тщательно следить за показателем свертываемости крови.

Таким пациентам, отметил он, назначают антикоагулянтную терапию. Врач также посоветовал пить больше воды, чтобы предотвратить сгущение крови.