Врач назвал способ избежать тромбозов после коронавируса

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Главный врач городской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко рассказал о способе избежать тромбозов после COVID-19. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, пациенты, которые перенесли заболевание, должны более тщательно следить за показателем свертываемости крови.

"Чтобы избежать тромбоза, во время лечения мы назначаем пациентам антикоагулянтную терапию – препараты гепариновой группы или новых оральных коагулянтов. Эта группа препаратов позволяет провести профилактику тромбозов, особенно легочных артерий, и смерти от их образования", – отметил Вечорко.

Он подчеркнул, что аспирин и другие препараты показали меньшую эффективность.

Врач также посоветовал пить больше воды. Это позволит предотвратить сгущение крови, что особенно актуально в жаркую погоду.

Ранее россиянам рассказали, какие категории граждан больше подвержены риску тромбоза в результате осложнений при коронавирусной инфекции. Информацией на эту тему поделился инфекционист Андрей Поздняков.

По его словам, в группе риска находятся люди с генетической предрасположенностью.

