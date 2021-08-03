Врач назвал способ избежать тромбозов после коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Главный врач городской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко рассказал о способе избежать тромбозов после COVID-19. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По его словам, пациенты, которые перенесли заболевание, должны более тщательно следить за показателем свертываемости крови.
"Чтобы избежать тромбоза, во время лечения мы назначаем пациентам антикоагулянтную терапию – препараты гепариновой группы или новых оральных коагулянтов. Эта группа препаратов позволяет провести профилактику тромбозов, особенно легочных артерий, и смерти от их образования", – отметил Вечорко.
Он подчеркнул, что аспирин и другие препараты показали меньшую эффективность.
Врач также посоветовал пить больше воды. Это позволит предотвратить сгущение крови, что особенно актуально в жаркую погоду.
Ранее россиянам рассказали, какие категории граждан больше подвержены риску тромбоза в результате осложнений при коронавирусной инфекции. Информацией на эту тему поделился инфекционист Андрей Поздняков.
По его словам, в группе риска находятся люди с генетической предрасположенностью.
В Минздраве рассказали об осложнениях у переболевших коронавирусом
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