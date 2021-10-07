Врач объяснил, почему пожилые люди страдают бессонницей

Фото: depositphotos/aletia
Сон пожилых людей более чуткий, что создает риски для возникновения бессонницы, однако объяснить ее какой-то одной причиной нельзя. Об этом рассказал врач-невролог, сомнолог, психиатр Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова Руслан Исаев, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Он объяснил, что с возрастом в организме уменьшается выработка мелатонина, продолжительность сна, появляется склонность к дневному сну и легкому пробуждению. Все это вместе с различными заболеваниями, в частности артритом, простатитом, деменцией, тревожным расстройством и другими, приводит к проблемам со сном.
"Пожилые люди часто испытывают ряд психологических и социальных проблем, нередко страдают от одиночества, испытывают боль утраты близкого человека, бывают ограничены в физической активности, не соблюдают по разным причинам режим сна. Все это приводит к частому переходу бессонницы в хроническую форму", – сказал Исаев.
По его словам, показатель смертности среди людей старшего поколения, страдающих бессонницей, выше в два раза, а вероятность развития болезни Альцгеймера у них в 1,5 раза выше. У них также ухудшается память, развиваются и другие заболевания, в том числе сердечно-сосудистые.
Исаев призывает не заниматься самолечением, а вовремя обращаться к специалистам: потребоваться могут услуги не только врача-сомнолога, но и врача-гериатра. Своевременный поход к специалисту при правильном лечении позволит быстро нормализовать сон.
Он также дал несколько рекомендаций по профилактике бессонницы. Так, Исаев советует каждый день ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, не спать днем, отказаться от вредных привычек и быть физически активными.
Ранее президент Российского общества сомнологов, доктор медицинских наук Роман Бузунов рассказал, что для предотвращения дефицита сна необходимо соблюдать график и не нарушать его в выходные.
По его словам, отоспаться в выходные можно, однако просыпаться стоит не более чем на два часа позже обычного.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: