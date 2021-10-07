Врач объяснил, почему пожилые люди страдают бессонницей

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Сон пожилых людей более чуткий, что создает риски для возникновения бессонницы, однако объяснить ее какой-то одной причиной нельзя. Об этом рассказал врач-невролог, сомнолог, психиатр Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова Руслан Исаев, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Он объяснил, что с возрастом в организме уменьшается выработка мелатонина, продолжительность сна, появляется склонность к дневному сну и легкому пробуждению. Все это вместе с различными заболеваниями, в частности артритом, простатитом, деменцией, тревожным расстройством и другими, приводит к проблемам со сном.

"Пожилые люди часто испытывают ряд психологических и социальных проблем, нередко страдают от одиночества, испытывают боль утраты близкого человека, бывают ограничены в физической активности, не соблюдают по разным причинам режим сна. Все это приводит к частому переходу бессонницы в хроническую форму", – сказал Исаев.

По его словам, показатель смертности среди людей старшего поколения, страдающих бессонницей, выше в два раза, а вероятность развития болезни Альцгеймера у них в 1,5 раза выше. У них также ухудшается память, развиваются и другие заболевания, в том числе сердечно-сосудистые.

Исаев призывает не заниматься самолечением, а вовремя обращаться к специалистам: потребоваться могут услуги не только врача-сомнолога, но и врача-гериатра. Своевременный поход к специалисту при правильном лечении позволит быстро нормализовать сон.

Он также дал несколько рекомендаций по профилактике бессонницы. Так, Исаев советует каждый день ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, не спать днем, отказаться от вредных привычек и быть физически активными.

Ранее президент Российского общества сомнологов, доктор медицинских наук Роман Бузунов рассказал, что для предотвращения дефицита сна необходимо соблюдать график и не нарушать его в выходные.

По его словам, отоспаться в выходные можно, однако просыпаться стоит не более чем на два часа позже обычного.

