Врачи рассказали о причинах появления боли в спине

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Вертебролог, ортопед-травматолог Александр Очерет рассказал Москве 24, что боль в спине может появиться при остеохондрозе, заболеваниях почек, а также сердечно-сосудистой системы.
"Самая банальная и распространенная – это боль самой спины, то есть позвоночника, остеохондроз. Грыжа сдавливает нервы, и возникают разнообразные болевые ощущения. Это могут быть ощущения, которые передаются по нервам", – поясняет эксперт.
Боли в спине могут возникать и из-за травмы, продолжает специалист. В частности, при переломе ребер, позвонков и при травме мягких тканей, говорит Александр Очерет. "Разнообразные миозиты, спортивные травмы, перенапряжение мышц или их повреждение тоже вызовет боли в спине", – уточнил эксперт.
По словам вертебролога, иногда причины боли в спине могут быть самыми неожиданными. "Болеть может совсем в другом месте, но это отражается в спину, например при зубной боли", – говорит врач.
Хирург-вертебролог Кахабер Месхи рассказал Москве 24, что у переболевших коронавирусом граждан тоже может болеть спина. "В последнее время самое необычное – это постковидные боли в спине и изменения в позвонках и дисках", – говорит врач.
Поскольку такие проявления стали наблюдаться совсем недавно, пока сложно понять, пройдут ли они самостоятельно или необходимо специальное лечение, продолжает специалист. При болях в спине он советует обязательно обратиться к врачу, чтобы выяснить истинную причину недуга.
Ранее невролог Елена Беленко рассказала, что боли, отдающие в шею, не всегда объясняются патологиями позвоночника. По ее словам, зачастую появление дискомфорта может вызывать работа за компьютером и сидячий образ жизни. Кроме того, сюда же относятся различные вегетативно-соматические проблемы, связанные с узлами шеи.
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