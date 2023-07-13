Спасатели обнаружили тела двоих пропавших при наводнениях в Туапсе

Фото: телеграм-канал "Дефановка Онлайн"

Спасатели обнаружили тела двоих пропавших без вести в результате наводнений в Туапсе, пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

Речь идет о девушке 2003 года рождения и мужчине 1956 года рождения. В прокуратуре добавили, что они пребывали в частном доме, который смыло в реку.

Утром 13 июля стало известно, что один человек скончался после наводнения на Кубани, которое было вызвано неблагоприятными погодными условиями.

Региональный оперативный штаб информировал о сходе воды со всех подтопленных дворов и зданий в Туапсинском районе. В пострадавших от наводнения населенных пунктах приступили к расчистке территорий и работам по восстановлению объектов.

В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях был введен режим ЧС на фоне ливней. В этой связи местные власти запретили купаться на курортах Туапсинского района до 19 июля.

В общей сложности из-за дождей было подтоплено порядка 650 домов в 11 населенных пунктах, из них в 250 домовладений зашла вода.

Число подтопленных дворов и домов в Туапсинском районе на Кубани выросло до 650