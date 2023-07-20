Подростка арестовали в Москве за избиение мужчины в Парке Горького

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Столичный суд арестовал подростка, который обвиняется в избиении мужчины в Парке Горького, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Фигурант признал свою вину.

"16-летний обвиняемый, находясь в парке культуры и отдыха в центре Москвы, грубо нарушая общественный порядок, применил насилие к сидящему на скамейке мужчине, нанеся ему один удар ногой в голову", – говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что столичные правоохранители задержали подростка, который исподтишка ударил отдыхающего в Парке Горького. Действия юноши запечатлели его друзья.

От удара мужчина потерял сознание. Меньше чем через сутки полицейским удалось установить личности участников видеоролика и задержать их.

"Московский патруль": подростка, ударившегося отдыхающего в Парке Горького, задержали