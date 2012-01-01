Олег Майами прокомментировал конфликт с Серовым словами: "Не понимал, на кого рыпается"

В ноябре певец Олег Майами прочно "прописался" в заголовках СМИ: то из-за предполагаемого романа с Ольгой Бузовой, то из-за конфликта со старшим коллегой Александром Серовым. Но 34-летний музыкант продолжает подогревать интерес к своей персоне и на недавнем концерте он вновь "прошелся" по оппоненту. Хронология конфликта – в материале Москвы 24.

"Ты кто такой?" – "Стоматолог!"

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Олег Майами

На днях в Сети начали активно обсуждать запись шоу "Любимые песни", где эстрадная молодежь устраивает музыкальные дуэли со старшими коллегами. Ознаменовалась она отнюдь не творческим батлом между певцом и композитором Александром Серовым и исполнителем Олегом Майами.

Народный артист был участником, а кумир молодежи занял кресло в жюри. Спор начался еще до выступления Серова: исполнитель хита "Я люблю тебя до слез" заявил, что не знает, кто такой Майами и почему тот сидит в темных очках, поэтому без лишних предисловий решил познакомиться: "А ты кто такой, в очках сидишь? Как звать?"

Майами проявил выдержку и отшутился, что он стоматолог, отношения к музыке не имеет и пришел просто посмотреть на зубы конкурсантов. После оба участника конфликта попытались смягчить ситуацию. Серов самокритично заявил, что он у молодежи не котируется, а Майами в ответ назвал народного артиста легендой.

"Не терплю хамство!"

Однако после выхода шоу 34-летний певец опубликовал видео в своих соцсетях с подписью: "Не терплю хамство!" При этом, по данным "Экспресс-газеты", первоначально Майами прокомментировал ролик гораздо жестче: "С быдлом только так!" – но затем под напором поклонников мэтра Олег изменил подпись на более мягкую.

Видео вызвало массу споров в соцсетях. Порцию хейта получили оба участника конфликта, некоторые комментаторы высказывали мнение, что статус Серова позволяет ему вести себя подобным образом, другие хвалили чувство юмора и находчивость Майами.

При этом уже спустя несколько дней, 25 ноября, "Комсомольская правда" сообщила, что на очередном сольном концерте Олег вновь прокомментировал конфликт.

"У Серова сейчас карьера начнется заново. Повезло ему. Не понимал, на кого рыпается", – заявил артист.

Скандал за скандалом

Фото: vk.com/Олег Майами

Последнее время Олег Майами стал стабильным поставщиком инфоповодов. В ноябре артист хайпанул на предполагаемом романе с коллегой Ольгой Бузовой. Во время исполнения совместного трека артист подарил певице букет цветов и поцеловал прямо на сцене. Причем события разворачивались на фоне заявлений Бузовой, что в 2025 году она планирует родить ребенка, и публичных примерок свадебных платьев. Правда, вскоре выяснилось, что наряд невесты артистка примеряет пока только в кадре, а Майами заявил, что поцелуй был дружеским и их с Бузовой не связывают романтические отношения.

В свою очередь, Александр Серов не отстает от молодежи и уже несколько лет радует публику не только певческими талантами, но и активным участием в скандалах. В 2018 году народный артист участвовал в программе Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион", где речь шла о его состоянии, отношении к "ночным бабочкам" и конфликте с женой, на развод с которой он решился спустя 18 лет брака.

Вскоре в СМИ появилась информация о том, что у артиста подрастают две внебрачные дочери, которых тот отказывается признавать. А спустя пару лет певец и вовсе оказался в центре секс-скандала: экс-участница реалити-шоу Дарья Друзьяк в программе "Прямой эфир" с Андреем Малаховым обвинила кумира миллионов в том, что тот ее изнасиловал и избил. Слова девушки не подтвердились, но певец яростно и даже с кулаками защищал свою репутацию в эфире рейтингового ток-шоу.