Суд изменил Гуфу меру пресечения

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/therealguf

Суд изменил меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф, сообщает ТАСС.

В связи с этим сотрудники ФСИН сняли с него электронный браслет. Адвокат рэпера Сергей Жорин подтвердил эту информацию, но не стал ее комментировать.

В октябре этого года Гуф оказался замешан в драке. Рэпер якобы отказался оплачивать услуги одного из ФОК в Подмосковье, в котором отдыхал с друзьями. Директор комплекса позвала на помощь своего брата, и между мужчинами разгорелся конфликт, переросший в драку.

Как утверждали СМИ, потерпевшим оказался полицейский патрульно-постовой службы УМВД России и старший сержант полиции. Он снял побои и написал заявление на Гуфа. На рэпера составили протокол за мелкое хулиганство после нецензурных высказываний в прямом эфире, который он вел в соцсетях из отдела полиции.

Помимо этого, против исполнителя завели дело по статье о грабеже, совершенном группой лиц с применением насилия. Суд избрал рэперу меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Отмечалось, что Гуф проходит курс медико-социальной реабилитации. В интервью он рассказывал, что у него диагностированы вялотекущая шизофрения и маниакально-депрессивный психоз. По его словам, в периоды обострений у него проявляется вторая личность – Алик.