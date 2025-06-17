Певица Жасмин впервые станет бабушкой

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Российская певица и актриса Жасмин (настоящее имя – Сара Шор. – Прим. ред.) станет бабушкой. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на интервью артистки, которое она дала телеведущей Светлане Бондарчук.

Исполнительница рассказала, что ее сын Михаил Семендуев и его супруга Ева Хачатурян ожидают первенца. При этом пол ребенка пара пока держит в секрете. Однако, по словам Жасмин, для нее важно, чтобы малыш был здоровым.

В прошлом году Семендуев соединил себя узами брака с Хачатурян, которая является бывшей фигуристкой и в настоящее время развивается в журналистике. Старший сын артистки сделал предложение девушке втайне от матери, а через некоторое время поставил Жасмин и отчима бизнесмена Илана Шора перед фактом.

Певица уточнила, что ничего не знала о возлюбленной сына до помолвки, но приняла его выбор. Она отметила, что почти сразу стала называть Хачатурян дочерью и выстроила с ней теплые отношения.

Жасмин родила своего сына от бизнесмена Вячеслава Семендуева, с которым развелась в 2006 году. После исполнительница вышла замуж за Шора. Вместе с ним она воспитывает еще двоих детей: 13-летнюю Маргариту и 9-летнего Мирона.

Ранее певица Мари Краймбрери (настоящее имя – Марина Жадани. – Прим. ред.) и блогер Дава (настоящее имя – Давид Манукян. – Прим. ред.) впервые стали родителями. Артистка назвала рождение ребенка лучшим днем в их жизни.

