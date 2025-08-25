Поиски альпинистки Наговициной с помощью дрона могут быть отложены

Фото: представлено вице-президентом Федерации альпинизма Кыргызской Республики Илимом Карыпбековым

Отправка дрона к предполагаемому месту нахождения российской альпинистки Натальи Наговициной на пике Победы может быть отложена из-за непогоды, рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС Киргизии.

На гребне сейчас очень сильный ветер, из-за которого запустить дрон нет возможности. По этой же причине нельзя назвать примерные сроки запуска.

О том, что Наговицина застряла на пике Победы, стало известно 19 августа. 47-летняя альпинистка сломала ногу и не смогла продолжить восхождение. Напарник смог оказать ей первую помощь, после чего отправился в штурмовой лагерь за подмогой.

Наговицину пытались спустить два иностранца, но из-за неблагоприятных погодных условий и усталости они не смогли этого сделать. В результате они оставили женщину в спальном мешке. Через несколько дней, 16 августа, к пострадавшей был направлен вертолет, однако он совершил жесткую посадку. Затем предпринимались и другие попытки спасти женщину.

23 августа поиски альпинистки были приостановлены в связи с ухудшением погодных условий, однако позже появилась информация, что, в понедельник, 25 августа, к месту ее нахождения планировалось направить дрон.

Комментируя ситуацию, бывший замначальника отряда "Центроспас" МЧС, Герой России Владимир Легошин рассказал, что россиянка оказалась в зоне летальной адаптации. Там могут находиться 16 тел погибших, которые скончались на этой вершине в течение нескольких лет.

