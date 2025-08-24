24 августа, 17:16Происшествия
К месту нахождения альпинистки Наговициной будет направлен дрон 25 августа
Фото: depositphotos/Afotoeu
В понедельник, 25 августа, к месту, где находится российская альпинистка Наталья Наговицина, планируют направить дрон. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Федерации альпинизма России.
"Судя по прогнозу, ожидается хорошая погода, которая даст возможность направить дрон к Наталье, чтобы понять, в каком она находится состоянии", – уточнил собеседник агентства.
О том, что Наговицина застряла на пике Победы, стало известно 19 августа. Сообщалось, что 47-летняя альпинистка сломала ногу, из-за чего не смогла продолжить восхождение.
Бывший замначальника отряда "Центроспас" МЧС, Герой России Владимир Легошин рассказал, что россиянка оказалась в зоне летальной адаптации. Там могут находиться 16 тел погибших, которые скончались на этой вершине в течение нескольких лет.
23 августа поиски альпинистки были приостановлены в связи с ухудшением погодных условий.
Операция по спасению альпинистки Наговициной в Киргизии приостановлена