Жириновский заявил, что переработки таксистов нужно запретить

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что рабочий день таксистов нужно ограничить восьмью часами, запретив переработки. По его мнению, благодаря этому сократится количество аварий с их участием. Об этом сообщается в телеграм-канале фракции ЛДПР.

"Кто-то работает по 20 часов, а кто-то умудряется работать сутками. Водитель уже не успевает тормозить, все движения у него автоматические. Так запретите работать больше 8 часов. Иначе гибнут люди. Нужно не просто говорить о росте аварий среди таксистов, а принимать меры", – отметил Жириновский.

Он добавил, что таксисты перерабатывают, гонясь за заработком, и это не контролируется. Лидер партии обратил внимание на то, что таксисты попадают в аварии в семь раз чаще, нежели обычные водители.

Ранее сообщалось, что в Москве появится цифровая платформа для обучения водителей такси. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

На создание новой платформы выделят 59,5 миллиона рублей. Ее разработают с участием экспертов ведущих профильных вузов. Планируется, что она будет включать в себя четыре блока.

