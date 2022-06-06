В Курганской области вновь бушуют лесные пожары. Густой смог накрыл федеральную автодорогу Тюмень – Курган. Как рассказали водители, сильнее всего огонь разгулялся в районе деревни Белый Яр, виной тому горящие торфяники. Видимость в округе почти нулевая, повсюду запах гари.

В Якутии прокуратура начала проверку из-за видео с загрязнением реки Лены нефтяными пятнами. Его опубликовали в соцсетях очевидцы.

На Алтае отдыхающие попали под ураганный ветер. На кадрах видно, как люди пытаются устоять при сильнейших порывах. Ветер поднял огромные столбы пыли и камней. Туристам пришлось уворачиваться от летающих булыжников.

Корветы "Сообразительный", "Стойкий" и сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" вышли в морские полигоны Балтийского флота на учения. Вместе с вертолетами морской авиации они должны найти и уничтожить подлодку условного противника. Экипажи проведут артиллерийские стрельбы по воздушным морским целям и тренировки по защите корабля.



В Анапе отдыхающих встретило не Черное, а зеленое море. Таким оно здесь стало почти на месяц раньше обычного. Из-за жаркой погоды водоросли начали активно цвести.