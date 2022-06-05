ВСУ выпустили 25 ракет из "Градов" по Донецку

Украинские войска за десять минут два раза обстреляли Донецк, выпустив 25 ракет из "Градов".

Госдеп США разрешил итальянской и испанской компаниям поставлять нефть из Венесуэлы, несмотря на санкции.

В понедельник, 6 июня, в Московский зоопарк будут бесплатно пускать посетителей в самодельных шляпах из вторсырья.

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