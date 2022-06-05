Донецк остался без телевидения из-за попадания снаряда со стороны ВСУ

Донецк остался без телевидения. В телевышку попал снаряд украинских боевиков, сообщают представители радиотелецентра.

Тем временем российские военные уничтожили на окраине Киева партию танков и бронетехники, которую Украина получила от стран Европы. Как сообщает Минобороны, авиация РФ за сутки уничтожила два пункта управления десантно-штурмовых бригад ВСУ и три склада артиллерийского вооружения.

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