Москвичей призвали быть аккуратнее во время жары

Москвичам пора готовиться к возвращению жары. Уже 12 августа, по прогнозам синоптиков, воздух прогреется до 28 градусов. А в выходные может дойти и до 33 градусов.

В МЧС просят быть максимально внимательными: не разжигать костры и не бросать в лесу непотушенные сигареты. Все для того чтобы не повторить сценарий 2010 года, когда город погрузился в непроглядный смог. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.