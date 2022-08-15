Фестиваль "День Индии" в Москве посетили более 2 миллионов человек

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей
Фестиваль "День Индии", который проходил в ландшафтном парке "Остров мечты", посетили более 2 миллионов гостей. В этом году праздник был посвящен 75-летию установления дипломатических связей между Индией и Россией.
В течение четырех дней гости фестиваля смогли насладиться радостной и дружелюбной атмосферой, попробовать блюда индийской кухни, приобрести национальные товары. Кроме того, у посетителей была возможность принять участие в духовных практиках, посмотреть болливудские фильмы и концерты индийских и российских исполнителей, а также совершить свадебный обряд с соблюдением индийских традиций. Одной из пар, которые приняли участие в церемонии, стали рэпер ST и его супруга – телеведущая и блогер Ассоль.
На ведической площадке можно было поучаствовать в мастер-классах по индийскому танцу, прослушать лекции по Аюрведе, помедитировать, прочитать мантры. Также посетители здесь занимались йогой, смотрели сферическое кино, наносили на руки мехенди. Для любителей логического мышления была организована зона для игры в шахматы.
За время фестиваля на главной музыкальной сцене выступили более 2,5 тысячи артистов, в том числе популярные исполнители DONI, Gazan, Вера Кучер, ДжиАш&Вито. В заключительный день прошел праздник красок Холи. Во время него впечатляющее шоу устроили бродячие барабанщики из Индии.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: