Фестиваль "День Индии" в Москве посетили более 2 миллионов человек

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Фестиваль "День Индии", который проходил в ландшафтном парке "Остров мечты", посетили более 2 миллионов гостей. В этом году праздник был посвящен 75-летию установления дипломатических связей между Индией и Россией.

В течение четырех дней гости фестиваля смогли насладиться радостной и дружелюбной атмосферой, попробовать блюда индийской кухни, приобрести национальные товары. Кроме того, у посетителей была возможность принять участие в духовных практиках, посмотреть болливудские фильмы и концерты индийских и российских исполнителей, а также совершить свадебный обряд с соблюдением индийских традиций. Одной из пар, которые приняли участие в церемонии, стали рэпер ST и его супруга – телеведущая и блогер Ассоль.

На ведической площадке можно было поучаствовать в мастер-классах по индийскому танцу, прослушать лекции по Аюрведе, помедитировать, прочитать мантры. Также посетители здесь занимались йогой, смотрели сферическое кино, наносили на руки мехенди. Для любителей логического мышления была организована зона для игры в шахматы.

За время фестиваля на главной музыкальной сцене выступили более 2,5 тысячи артистов, в том числе популярные исполнители DONI, Gazan, Вера Кучер, ДжиАш&Вито. В заключительный день прошел праздник красок Холи. Во время него впечатляющее шоу устроили бродячие барабанщики из Индии.