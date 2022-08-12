Москва онлайн покажет индийскую свадьбу рэп-исполнителя ST

Фото: Москва 24/Анастасия Самсонова

С 11 по 14 августа в ландшафтном парке "Остров мечты" проходит масштабный фестиваль "День Индии". В этом году фестиваль посвящен 75-летию установления дипломатических связей между Россией и Индией.

Одним из главных событий фестиваля стает настоящая индийская свадьба рэп-исполнителя ST и модели Ассоль, которая будет проводиться с соблюдением всех многовековых традиций и обрядов.

Смотрите трансляцию 13 августа в 16:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.