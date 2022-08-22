Ночной автопробег прошел по улицам Москвы ко Дню российского флага

Сотни участников автопробега собрались на проспекте Академика Сахарова

В ночь с 21 на 22 августа в Москве состоялся ночной автопробег, посвященный Дню российского флага. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Организаторами мероприятия стали активисты молодежного объединения "STOлица". Участники на автомобилях белого, синего и красного цветов стартовали на проспекте Академика Сахарова в 23:30. Они сделали круг и вернулись в точку старта.

Отмечается, что участие в автопробеге приняли более 300 машин. Автомобили были оформлены патриотической символикой. Некоторые из водителей транспортных средств приняли участие в мероприятии с аквагримом.

Автопробег стал мероприятием, которое открыло празднование Дня флага в Москве.

Кроме того, 22 августа на Поклонной горе в столице подняли российский триколор в День флага. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что флаг подняли курсанты. Он также отметил, что теперь триколор будут поднимать в начале каждой учебной недели.

Торжественное празднование Дня флага завершат концертом на Поклонной горе. Начало мероприятия запланировали на 17:00.

Жители и гости столицы смогут посмотреть выступления группы "Чайф", "Калинов Мост", "7Б", "Земляне", Uma2rman и других исполнителей.