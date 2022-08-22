Самый большой флаг России развернули у Музея Победы

Самый большой триколор развернули у Музея Победы в День Государственного флага РФ.

В мероприятии участвовали волонтеры, представители молодежных организаций и военных образовательных учреждений.

Уточняется, что данный флаг является самым большим в стране. Его площадь составляет порядка 1 000 "квадратов". Он хранится в Музее Победы и занесен в российскую Книгу рекордов и достижений.

Россия отмечает День Государственного флага 22 августа. По случаю праздника в Москве подготовили шоу, флешмобы, лекции и экскурсии, а также концерт и фейерверк.

В честь события столицу нарядили в бело-сине-красные цвета. Украшения появились на эстакадах и путепроводах на Садовом кольце и Кутузовском проспекте. Были установлены также флаговые композиции на шести мостах и у здания Совфеда на Большой Дмитровке.

