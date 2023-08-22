Гармаш рассказал о возможном выходе на экраны "Чебурашки" в формате короткометражки

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Создатели фильма "Чебурашка" собираются снять еще короткометражную картину о главном персонаже. Об этом рассказал ТАСС народный артист России Сергей Гармаш, сыгравший в фильме роль друга Чебурашки.

"Чебурашка" в формате короткого метра появится гораздо раньше, чем какое-то продолжение. О продолжении я пока помолчу, надеюсь, что оно будет", – сообщил он.

Ранее в России заявили о планах снять продолжение "Чебурашки". Народный артист России Сергей Гармаш подчеркнул, что кинолента "побила абсолютно все рекорды проката". Однако Гармаш заявил, что не расскажет подробностей фильма, так как он находится на стадии производства. Вместе с этим он не назвал примерную дату выхода картины.

Фильм "Чебурашка" представили в прокате 1 января 2023 года. Проект стал самым кассовым за всю историю российского кинопроката, обогнав фильм "Холоп" 2019 года и первую часть франшизы "Аватар" 2009 года. Главные роли в фильме исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Чебурашку озвучила Ольга Кузьмина. Сейчас фильм доступен к просмотру в онлайн-кинотеатрах.

"Сити": премьера музыкального спектакля "Чебурашка" состоялась в столице