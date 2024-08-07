ФМБА заявила о достаточных объемах крови для помощи пострадавшим в Курской области

В Курской области имеется достаточный резерв крови и ее компонентов для помощи пострадавшим в Курской области, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России.

ФМБА готово предоставить дополнительные запасы, но такой необходимости пока нет.

Сотрудники агентства осуществляют свою деятельность совместно с медицинской службой Минобороны, региональными медиками и представителями Минздрава России. Подробнее об этом – в эфире телеканала Москва 24.

