07 августа, 22:15Происшествия
ФМБА заявила о достаточных объемах крови для помощи пострадавшим в Курской области
В Курской области имеется достаточный резерв крови и ее компонентов для помощи пострадавшим в Курской области, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России.
ФМБА готово предоставить дополнительные запасы, но такой необходимости пока нет.
Сотрудники агентства осуществляют свою деятельность совместно с медицинской службой Минобороны, региональными медиками и представителями Минздрава России. Подробнее об этом – в эфире телеканала Москва 24.