Собянин: пострадавшие из Курской области благополучно перенесли транспортировку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Все пятеро пострадавших от обстрелов в Курской области, которых 8 августа доставили в московские клиники, благополучно перенесли транспортировку, однако находятся в тяжелом, но при этом в стабильном состоянии. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Он уточнил, что двое детей были направлены с помощью вертолета в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, двое – в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, а еще один – в ГКБ имени Ф. И. Иноземцева.

Сейчас врачи проводят обследования всех пострадавших, а некоторые медики уже приступили к комплексному лечению доставленных в больницы. В этом процессе задействованы ведущие специалисты Москвы, а также используется лучшее оборудование.

Кроме того, мэр сообщил об отправке в Курск дополнительных бригад врачей для оказания помощи и, при необходимости, транспортировки людей в столичные медучреждения.

6 августа около тысячи солдат ВСУ пытались проникнуть на территорию Курской области. Однако благодаря действиям ВС РФ им не удалось продвинуться вглубь территории РФ.

Потери ВСУ на данном направлении составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.

На этом фоне украинские военные не перестают атаковать Курскую область, в том числе с использованием дронов, в результате чего уже 34 человека пострадали, в числе которых и девять детей. Сейчас они проходят лечение в стационарах. Также в результате украинских обстрелов погибли четыре человека.

Кроме того, в ночь на 8 августа из-за атаки украинского дрона был тяжело ранен военкор Евгений Поддубный. Его привезли сперва в местную больницу, где он пришел в сознание, а днем его доставили в Москву для дальнейшего лечения.

