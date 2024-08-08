МИД РФ: боевики Зеленского ведут охоту на российских военкоров

Фото: Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24th Mechanised Brigade via AP

Боевики режима Владимира Зеленского ведут настоящую охоту на российских военкоров, чьи репортажи свидетельствуют о зверствах ВСУ против мирных граждан. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, киевский режим фактически объявил безоружных журналистов своими приоритетными целями. Причем это происходит с молчаливого согласия западных покровителей и подконтрольных им правозащитных структур.

Захарова потребовала от международных организаций реакции и осуждения попытки покушения на военкора ВГТРК Евгения Поддубного. Она напомнила, что в соответствии с Женевскими конвенциями 1949 года и Дополнительным протоколом I, журналисты приравнены к гражданскому населению и пользуются защитой от нападений.

"Несоблюдение этих норм представляет собой серьезное нарушение режимом Зеленского международного гуманитарного права", – подчеркнула дипломат.

Она выразила уверенность, что виновные в посягательстве на жизнь российского журналиста понесут неотвратимое наказание. Представитель МИД обратила внимание, что Следственный комитет РФ тщательно фиксирует все преступления Киева.

На основании собранных доказательств российские суды выносят приговоры неонацистам, совершившим тяжкие преступления против мирных граждан, в том числе в отношении работников СМИ, добавила Захарова.

Евгений Поддубный получил тяжелые ранения в результате атаки дрона ВСУ в Курской области 7 августа. Его доставили в местную больницу, где он пришел в сознание.

На следующий день военкора доставили на вертолете в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Поддубного планировали перевести в реанимацию, а также перепроверить все анализы и исследования.

Сейчас состояние военкора оценивается как тяжелое, однако при этом оно стабильное. Поддубный дышит самостоятельно и находится в сознании.

По факту произошедшего следователи возбудили дело о покушении на убийство и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста. Сейчас СК РФ принимают меры по установлению и привлечению к уголовной ответственности тех, кто причастен к покушению на военкора.

