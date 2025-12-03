Котяков: медсестры станут самыми востребованными специалистами в ближайшие 7 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Самыми востребованными специалистами в России в ближайшие 7 лет станут медсестры, фельдшеры и акушеры, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на Всероссийском кадровом форуме.

Он также отметил, что на рынке труда сохранится спрос на электромехаников, автомехаников, механиков, сварщиков, слесарей, операторов станков и промышленных установок.

По словам главы ведомства, именно квалифицированные рабочие сегодня составляют одну из самых востребованных профессиональных групп.

Ранее сообщалось, что самыми востребованными в столице оказались вакансии в сферах торговли, промышленности, строительства и в IТ-секторе.

Освоить эти, а также другие актуальные направления можно с помощью инновационных кадровых сервисов центра "Профессии будущего" и одноименного центра практического обучения. Все программы практико-ориентированы и разработаны под запрос работодателей города, а также доступны для всех жителей Москвы независимо от образования и опыта работы.