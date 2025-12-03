Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря, 13:58

Общество
Главная / Новости /

Котяков: медсестры станут самыми востребованными специалистами в ближайшие 7 лет

В Минтруде назвали самых востребованных специалистов в ближайшие 7 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Самыми востребованными специалистами в России в ближайшие 7 лет станут медсестры, фельдшеры и акушеры, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на Всероссийском кадровом форуме.

Он также отметил, что на рынке труда сохранится спрос на электромехаников, автомехаников, механиков, сварщиков, слесарей, операторов станков и промышленных установок.

По словам главы ведомства, именно квалифицированные рабочие сегодня составляют одну из самых востребованных профессиональных групп.

Ранее сообщалось, что самыми востребованными в столице оказались вакансии в сферах торговли, промышленности, строительства и в IТ-секторе.

Освоить эти, а также другие актуальные направления можно с помощью инновационных кадровых сервисов центра "Профессии будущего" и одноименного центра практического обучения. Все программы практико-ориентированы и разработаны под запрос работодателей города, а также доступны для всех жителей Москвы независимо от образования и опыта работы.

Рекрутинговые агентства начали набор персонала для работы в предновогодний период

Читайте также


медицинаобщество

Главное

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика