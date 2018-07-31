Следствие в отношении семи обвиняемых в деле о пожаре в Кемерове завершено

31 июля, 15:43
Фото: ТАСС/Данил Айкин
Завершилось предварительное следствие в отношении семи фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, сообщает официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
По ее словам, генеральный и технический директора ОАО "Кемеровский Кондитерский Комбинат" Юлия Богданова и Георгий Соболев, а также генеральный директор указанного юридического лица Надежда Судденок обвиняются в оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности. Речь идет о содержании противопожарных систем ТЦ.
Охранник ООО "Центр защиты" Сергей Антюшин, по версии следствия, не выполнил своих обязанностей и не предупредил посетителей о возгорании. Электромонтер охранно-пожарной сигнализации Александр Никитин и директор ООО "Системный интегратор" Игорь Полозиненко также оказывали некачественные услуги.
Завершилось предварительное следствие и в отношении начальника караула пожарной части №2 государственного учреждения "1 отряд Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области" Сергея Генина. Его обвинили в ненадлежащем исполнении своих обязанностей по спасению людей.
Потерпевшие, обвиняемые и защитники смогут ознакомиться с материалами уголовного дела в ближайшее время, уточнила Петренко. Расследование в отношении еще четверых обвиняемых продолжается.
Жертвами пожара в "Зимней вишне", произошедшего в марте 2018 года, стали 60 человек, более половины – дети. В рамках уголовного дела задержаны и арестованы 11 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника и ответственных за ввод ТЦ в эксплуатацию.
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