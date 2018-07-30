В ходе проверок российских ТЦ выявили более 280 тыс нарушений пожарной безопасности

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Проверки всех российских торговых центров, которые начали после пожара в ТЦ "Зимняя вишня", завершили. Выявили более 280 тысяч нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Внеплановые проверки проводились в торгово-развлекательных центрах и других местах с массовым пребыванием людей с 28 марта по 25 июля 2018 года. Проверили около 90 тысяч объектов, в том числе более 11 тысяч торговых центров.

Жертвами пожара в ТЦ "Зимняя вишня" стали 60 человек.

Ранее сообщалось, что наказание за нарушение требований безопасности при производстве продукции и выполнении работ планируют ужесточить. Инициативу рассматривают в Госдуме. Зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный пояснил, что текущие санкции не останавливают работников от нарушений.