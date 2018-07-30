Госдума ужесточит наказание за нарушение правил безопасности

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Наказание за нарушение требований безопасности при производстве продукции и выполнении работ планируют ужесточить. Соответствующую инициативу рассматривают в Госдуме.

Зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Анатолий Выборный пояснил, что текущие санкции не останавливают работников от нарушений, сообщает газета "Известия".

Сейчас за гибель двоих и более человек из-за подобных действий виновникам грозит до 10 лет тюрьмы. При этом нет нижнего порога наказаний, поэтому в реальности почти половина осужденных получает условный срок.

Новый законопроект предлагает установить санкции от двух до 10 лет тюремного заключения.

Документ разработали после пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", при котором погибли 60 человек. Он также затронет все некачественные товары и социальные услуги.

Ранее в ГД внесли документ, обязывающий пожарный надзор проверять торговые центры при постройке и ремонте. Он также стал следствием трагедии в Кемерове.