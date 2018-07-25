В ГД внесли законопроект об обязанности пожарного надзора проверять ТЦ при постройке

25 июля, 20:26
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
В Госдуму внесли законопроект об обязанности пожарного надзора проверять торговые центры при постройке и ремонте.
Этот законопроект предлагает обязать органы государственного пожарного надзора проводить экспертизу и выдавать заключение о соответствии нормам пожарной безопасности при возведении или ремонте строительных объектов, включая торговые центры. Текст документа был опубликован в думской электронной базе данных.
Авторами проекта стали депутаты Госдумы, участвующие в рабочей группе по совершенствованию законодательства для повышения пожарной безопасности. Она была создана после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, который произошел 25 марта 2018 года.
В начале июля сообщалось, что специальная рабочая группа при Госдуме разработала законопроект о пожарной безопасности ТЦ. Тогда авторы инициативы подчеркивали, что проверки пожарной безопасности должны быть внезапными, а противопожарные тренировки – проводиться ежеквартально с участием МЧС.
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