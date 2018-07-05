В Госдуме разработали законопроект о пожарной безопасности ТЦ

5 июля, 16:28
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Специальная рабочая группа при Госдуме разработала законопроект о пожарной безопасности в торговых центрах. Документ внесут на рассмотрение нижней палаты парламента, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-спикера Петра Толстого.
Предполагается, что органы пожарного надзора будут участвовать в экспертизе проектов, выдаче разрешений на строительство и вводе в эксплуатацию зданий с массовым пребыванием людей.
Ранее эти требования были исключены из Градостроительного кодекса. "Мы также возвращаем проверку соответствия строительных материалов и оборудования, используемых при строительстве, требованиям пожарной безопасности", — рассказал Толстой.
Ранее ряд поправок в закон «О пожарной безопасности» подготовили в МЧС. Ведомство предлагает изменить порядок пожарного надзора: его объектами должны быть не организации (юрлица или индивидуальные предприниматели), а сами здания вне зависимости от статуса владельцев.
Проверки пожарной безопасности должны стать внезапными. Противопожарные тренировки должны проводиться ежеквартально с участием МЧС.
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