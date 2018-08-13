Суд признал законным снятие ареста с ТЦ "Зимняя вишня"

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Постановление Следственного комитета о снятии ареста с ТЦ "Зимняя вишня", где при пожаре погибли 60 человек, признали законным. Данное решение принял Центральный районный суд Кемерова, передает ТАСС.

"Жалобу о признании необоснованным постановления следователя от 12 июля 2018 года об отмене наложения ареста на имущество оставить без удовлетворения", – сказала судья Ирина Иванова.

Ранее три предпринимателя направили жалобу на снятие ареста. По мнению заявителей и их представителей, снятие ареста лишает их возможности для предъявления иска о возмещении ущерба к "Кемеровскому Кондитерскому комбинату". Комбинат является основным собственником помещения, где произошел пожар.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко ранее заявила, что завершилось предварительное следствие в отношении семи фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".

По ее словам, генеральный и технический директора ОАО "Кемеровский Кондитерский Комбинат" Юлия Богданова и Георгий Соболев, а также генеральный директор указанного юридического лица Надежда Судденок обвиняются в оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности. Речь идет о противопожарных системах ТЦ.

Жертвами пожара в "Зимней вишне", произошедшего в марте 2018 года, стали 60 человек, большинство – дети.