Суд признал законным снятие ареста с ТЦ "Зимняя вишня"

13 августа, 13:54
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Постановление Следственного комитета о снятии ареста с ТЦ "Зимняя вишня", где при пожаре погибли 60 человек, признали законным. Данное решение принял Центральный районный суд Кемерова, передает ТАСС.
"Жалобу о признании необоснованным постановления следователя от 12 июля 2018 года об отмене наложения ареста на имущество оставить без удовлетворения", – сказала судья Ирина Иванова.
Ранее три предпринимателя направили жалобу на снятие ареста. По мнению заявителей и их представителей, снятие ареста лишает их возможности для предъявления иска о возмещении ущерба к "Кемеровскому Кондитерскому комбинату". Комбинат является основным собственником помещения, где произошел пожар.
Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко ранее заявила, что завершилось предварительное следствие в отношении семи фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".
По ее словам, генеральный и технический директора ОАО "Кемеровский Кондитерский Комбинат" Юлия Богданова и Георгий Соболев, а также генеральный директор указанного юридического лица Надежда Судденок обвиняются в оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности. Речь идет о противопожарных системах ТЦ.
Жертвами пожара в "Зимней вишне", произошедшего в марте 2018 года, стали 60 человек, большинство – дети.
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