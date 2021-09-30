Оглашение приговора по делу о пожаре в "Зимней вишне" продолжится 5 октября

14:46
Фото: ТАСС/Данил Айкин
Оглашение приговора по делу о пожаре в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" продолжится 5 октября. Об этом сообщает РИА Новости.
Суд установил виновность всех восьмерых фигурантов.
Оглашение приговора продолжится 5 октября в 08:00 по московскому времени.
Среди фигурантов дела – руководство торгово-развлекательного центра, пожарные, охранник и представители компании по установке и обслуживанию пожарной сигнализации. Гособвинение запросило для пожарных по 5 и 6 лет, а для владельца "Зимней вишни" – 14,5 года.
Ранее Заводский районный суд Кемерова признал руководителей ТРЦ виновными в оказании небезопасных услуг и нарушении требований пожарной безопасности. Пожарных же обвинили в халатности.
Трагедия в Кемерове произошла в 2018 году. 25 марта загорелся местный ТРЦ "Зимняя вишня". Очаг возгорания находился на четвертом этаже. Там же были кинотеатр и детские игровые комнаты.
В результате погибли 60 человек, большинство из которых – дети.
Суд признал виновными всех фигурантов дела о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня"
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