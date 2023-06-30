Обвиняемую в убийстве мальчика в Екатеринбурге арестовали до 26 августа

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Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал опекуншу погибшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика до 26 августа 2023 года, ее обвиняют в убийстве ребенка. Об этом сообщает РИА Новости.

"Избрать обвиняемой Наумовой Веронике меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, по 26 августа", – сказала судья.

29 июня волонтеры из поискового отряда "ЛизаАлерт" Свердловской области нашли тело пропавшего мальчика в большой сумке на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга. Позже следователи установили, что смерть наступила несколько месяцев назад, хотя о пропаже заявили 26 июня.

33-летняя Наумова, которая приходилась мальчику опекуном, скрыла от сотрудников правоохранительных органов факт гибели ребенка.

После опекунша ребенка была задержана, также СК РФ возбудил уголовное дело о халатности после смерти мальчика.

Отмечалось, что бездействие должностных лиц, которые должны были контролировать надлежащее воспитание опекаемого ребенка, поспособствовало совершению преступления в отношении него.

Наумовой предъявили обвинения в убийстве, истязании и мошенничестве при получении выплат.



В Екатеринбурге возбудили уголовное дело об убийстве после пропажи 6-летнего мальчика