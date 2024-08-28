Жительница Подмосковья рассказала, как ее сыну прострелили плечо на футбольном поле

Фото: телеграм-канал "Бутово Парк 2 – Дрожжино"

В подмосковном поселке Дрожжино неизвестный прострелил подростку руку на футбольном поле. Мать пострадавшего Галина рассказала "Газете.ру", что сначала подумала, будто мальчика укусила пчела, пока не увидела на его плече сквозное ранение.

"Ребенок с мужем вышли на площадку. Муж бегал, ребенок пошел на футбольное поле. Никого из детей там больше не было, он ждал меня и старшего сына. Мы шли по дорожке ко входу на поле, ребенок повернулся чуть-чуть корпусом к нам и схватился за плечо. Мы даже не поняли, что произошло, подумали, что его укусила пчела", – сказала Галина.

По словам женщины, был слышан хлопок, но тогда эти два события не связывали. Сам ребенок тоже услышал три хлопка и не придал этому значение. Затем на место происшествия вызвали полицию и скорую помощь, продолжила мать пострадавшего.

Пока ехали спецслужбы, с ребенка сняли футболку и увидели у него сквозное ранение. В травмпункте ребенку оказали медпомощь, сделали снимок, поставили прививку и отпустили домой, добавила Галина и уточнила, что с сыном все хорошо, были задеты только мягкие ткани.

Собеседница издания подчеркнула, что раньше соседи тоже слышали подобные хлопки и замечали у детей раны, однако не придавали этому значения. Она заявила, что рассчитывает на "высшую меру" наказания для стрелка.

"Высшая мера в данном случае, насколько это возможно, пусть разбирается Следственный комитет, решает суд. Я в шоке. Конечно, никакого здесь ни прощения, ни понимания, ничего не может здесь быть, это бесчеловечно", – заключила она.

Об инциденте стало известно 27 августа. По версии следствия, неизвестный выстрелил в ребенка из пневматического оружия. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Следователи, криминалисты и оперативники ищут злоумышленника и устанавливают обстоятельства случившегося.