Суд арестовал мужчину, устроившего перестрелку у бара в Москве

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Суд заключил под стражу мужчину, который открыл стрельбу у бара на Веневской улице в Москве, приняв во внимание позицию прокуратуры Юго-Западного административного округа, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

По данным ТАСС, стрелявшим оказался блогер Артур Машурян.

Фигуранту было предъявлено обвинение по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений". Во время заседания он возражал против лишения свободы и отказался признать вину. В свою очередь сторона защиты просила суд назначить ему домашний арест.

Обвиняемый также рассказал, что во время нахождения в зале караоке он начал курить, в связи с чем охранник заведения сделал ему замечание. При попытке выяснить, кто из сотрудников рассказал об этом охраннику, фигурант вступил в ссору с менеджером. Надеясь напугать оппонента, злоумышленник вышел из заведения, забрал из домашнего сейфа оружие и вернулся, начав стрельбу.

Расследование данного уголовного дела находится под контролем прокуратуры столицы, подчеркнули представители ведомства.

По версии следствия, обвиняемый сделал не менее 10 выстрелов в ходе перепалки у бара на Веневской улице. Он направлял оружие в сторону охранника и посетителей заведения, но те успели укрыться в безопасном месте.