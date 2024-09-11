СК РФ возбудил дело против устроившего стрельбу у ресторана в Южном Бутове

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы у ресторана на Веневской улице в столичном районе Южное Бутово. Об этом пишет пресс-служба столичного управления СК РФ.

Дело возбуждено по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений". По версии правоохранителей, фигурант дела 11 сентября находился у ресторана, когда решил выстрелить в сторону охранника и посетителей общественного заведения. Он сделал не менее 10 выстрелов, но те успели укрыться в безопасном месте.

"В кратчайшие сроки личность фигуранта установлена. Следователями столичного СК проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", – добавили там.

Ранее столичный суд арестовал двоих подозреваемых в стрельбе возле ресторана на Малой Бронной улице. Инцидент случился в начале сентября. В результате двоих злоумышленников заключили под стражу до 2 ноября. Их поступок квалифицировали как хулиганство.

