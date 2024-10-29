Мизулина обратилась в СК из-за банды девочек-подростков в Северной Осетии

Фото: телеграм-канал "Екатерина Мизулина"

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в Следственный комитет после появления в Северной Осетии банды девочек-подростков, которая избивает своих сверстниц. Об этом Мизулина написала в своем телеграм-канале.

Видео с кадрами нападений во Владикавказе девочки публикуют в социальных сетях, накладывая музыку. В сообщении Мизулиной уточняется, что сверстницам из-за этого страшно выходить на улицу.

Ранее СК начал проверку после прямого эфира в Сети, в ходе которого жительница Махачкалы избила собственного ребенка. Оказалось, что многодетная мать постоянно избивает своих детей, а также употребляет наркотические вещества.

Прокуратура Дагестана также начала проверку, в ходе которой будут выявлены обстоятельства произошедшего.

