Психиатрическую проверку обвиняемой в убийстве детей из Канска проведут в Москве

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Женщине, которую обвиняют в убийстве трех детей в Канске, проведут психолого-психиатрическую экспертизу в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, передает РИА Новости.

В связи с этим женщина будет в ближайшее время этапирована в Москву. В ведомстве уточнили, что экспертиза позволит определить, страдает ли обвиняемая психическим расстройством и осознавала ли она в момент совершаемого преступления, что делает.

Трое детей в возрасте 7 месяцев, 4 и 8 лет была найдены мертвыми 14 апреля в доме в Красноярском крае. По факту случившегося была задержана мать убитых.

У женщины был также еще один 7-летний ребенок, который в момент убийства находился в школе. Вернувшись домой, он увидел последствия произошедшего.

Мать отвела его к бабушке с дедушкой, рассказав последним о том, что сделала. Сейчас мальчик живет с родственниками, ему оказана психологическая помощь.

Суд отправил мать в СИЗО по делу об убийстве трех малолетних детей с особой жестокостью.

Также было возбуждено дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, которые уследили за семьей, состоявшейна профилактическом учете с октября прошлого года.

Выяснилось, что отец семейства ранее привлекался к ответственности за систематическое избиение 7-летнего сына. В связи с этим он был задержан, а после арестован по подозрению в истязании четвертого ребенка.

Также по делу о халатности был задержан старший инспектор по делам несовершеннолетних. По версии СК, она, зная об избиении ребенка отцом, не передала соответствующие сведения в органы опеки, а провела лишь беседу с отцом и 1 раз посетила семью.

