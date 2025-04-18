Отец убитых в Канске детей частично признал вину в истязании четвертого ребенка

Фото: телеграм-канал "Следком"

Отец убитых в Канске троих детей частично признал вину по делу об истязании четвертого ребенка. Об этом сообщила судья Центрального районного суда Красноярска Надежда Бобринева, передает ТАСС.

Следователи, в свою очередь, настаивают на аресте 40-летнего мужчины. Сотрудники регионального СК предполагают, что он может скрыться от органов предварительного следствия и суда, влиять на свидетелей и потерпевшего, а также может совершить иные преступления.

Тела троих детей с рублеными ранами в области головы была найдены 14 апреля в частном доме на улице Герцена. Ими оказались 4-летняя девочка и мальчики в возрасте 7 месяцев и 8 лет. По факту произошедшего была задержана мать убитых.

Региональная прокуратура выяснила, что у женщины был еще один 7-летний ребенок, который в момент убийства был в школе. Вернувшись домой, он увидел последствия случившегося. По этой причине мать отвела мальчика к бабушке с дедушкой и рассказала последним о произошедшем. На данный момент ребенок находится у родственников, ему оказана психологическая помощь.

Спустя время суд арестовал мать, которая обвиняется в убийстве трех малолетних детей с особой жестокостью.

Также было принято решение о возбуждении дела о халатности должностных лиц органов системы профилактики, которые не следили за семьей, состоявшейна профилактическом учете с октября 2024 года.

По факту произошедшего был задержан старший инспектор по делам несовершеннолетних. По версии следствия, она, располагая информацией о неоднократном применении к ребенку насилия со стороны отца, не проинформировала об этом соответствующие органы, а провела только беседу с отцом и один раз посетила семью.

Отец ранее привлекался к ответственности за то, что систематически бил 7-летнего сына. Он был задержан по подозрению в истязании четвертого ребенка. По версии следствия, у мальчика в трехлетнем возрасте был сломан нос, в 2024 году он появлялся в школе с гематомами и ссадинами.

