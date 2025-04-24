В Узбекистане вынесен приговор женщине, поджигавшей руки сыну из-за сладостей

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Алмалыкский городской суд Узбекистана назначил 33-летней жительнице Ташкентской области два года колонии общего режима за истязание 8-летнего сына. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение инстанции.

Согласно судебным материалам, женщина, узнав, что ребенок без разрешения съел сладости, вложила сыну между пальцами рук и ног вату, а после подожгла ее. По результатам судмедэкспертизы было установлено, что мальчик получил термические ожоги 1 и 2 степени.

Суд признал женщину виновной в истязании ребенка и приговорил к двум годам колонии. Свою вину женщина признала. Она пояснила, что хотела "воспитать дисциплину" у сына.

Ранее в Новоаганске следователи начали проверку по факту избиения отчимом малолетнего ребенка. В Сети появилось видео, на котором видно, как мужчина заставляет курить, а потом избивает приемного сына. При этом происходящее снимала мать мальчика, которая не пыталась остановить мужчину.

По словам соседей, отчим уже не первый раз ведет себя так с ребенком. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Истязание". Кроме того, будут проверены условия, в которых проживает и воспитывается мальчик. Действиям матери ребенка также дадут правовую оценку.

