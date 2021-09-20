В Пентагоне сообщили об авиаударе по лидеру "Аль-Каиды" в Сирии

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Военные силы США нанесли авиаудар по одному из лидеров террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

По его информации, Центральное командование вооруженных сил США взяло на себя ответственность за авиаудар. Он был нанесен в окрестностях города Идлиб.

Как отметил Кирби, по предварительным данным, удар достиг цели. При этом потерь среди гражданского населения нет.

В СМИ также появились данные, что удар наносил беспилотник по автомобилю, в котором находились трое боевиков "Аль-Каиды".

Ранее ракетный удар американских ВС был нанесен в Кабуле. Его целью был автомобиль, который якобы перевозил взрывчатку и принадлежал боевикам террористической организации "Вилаят Хорасан", являющейся ответвлением запрещенной в России террористической организации ИГ.

В командовании ВС США подчеркивали, что последовавшие за авиаударом вторичные взрывы свидетельствовали о том, что в автомобиле действительно находилась взрывчатка.

Позднее в Пентагоне извинились за ошибочный удар по Кабулу. Глава американского военного ведомства подчеркивал, что Вашингтон извлечет уроки из этой ужасной ошибки.