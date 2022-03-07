Системы ПВО Сирии отразили "израильскую агрессию" – СМИ

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Системы противовоздушной обороны Сирии отразили "израильскую агрессию" утром в понедельник, 7 марта. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на государственное телевидение страны.

В сообщении уточняется, что атаке подвергся южный регион страны. При этом сведений о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее трое сирийских военнослужащих стали жертвами атаки со стороны Израиля.

Инцидент случился в окрестностях Дамаска. Как уточняли СМИ, Израиль провел атаку с воздуха.

До этого стало известно, что системы противовоздушной обороны Сирии отбивали атаку в небе над Дамаском. В сирийской столице были слышны многочисленные сильные взрывы.