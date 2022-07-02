МО РФ сообщило о ракетном ударе Израиля по сирийской провинции Тартус

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Четыре израильских истребителя F-16 нанесли удар четырьмя управляемыми ракетами по объектам сирийской провинции Тартус, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Евгений Герасимов.

Удар происходил с 6:30 до 6:36 с восточной части акватории Средиземного моря. В результате ранения получили два мирных жителя, зафиксирован материальный ущерб, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны Сирии отражали атаку в небе над Дамаском. Были слышны взрывы. Других подробностей не приводилось.

До этого три человека погибли в результате израильской ракетной атаки на Дамаск. По данным сирийского министерства обороны, атака была произведена со стороны оккупированных территорий с использованием ракет земля – земля.