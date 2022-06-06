Сирийские ПВО отражают атаку в небе над Дамаском – СМИ

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Системы противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в небе над Дамаском. Об этом сообщает телеканал Al-Ikhbariya.

"Наши системы ПВО отражают атаку вражеских целей в небе над столицей", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в Дамаске слышны взрывы. Других подробностей не приводится.

По данным агентства SANA, сирийские средства противовоздушной обороны поражают ракеты в небе над южным регионом страны.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате израильской ракетной атаки на Дамаск. По данным сирийского министерства обороны, атака была произведена со стороны оккупированных территорий с использованием ракет земля – земля.

До этого пять человек погибли в результате ракетного удара ВВС Израиля по Сирии. Еще семь человек, в том числе один ребенок, получили ранения. Уточняется, что атака была произведена со стороны Средиземного моря по наземным объектам в сирийских провинциях Хама и Тартус.